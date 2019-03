Drents praten mag op de Stidalschool in Dalerveen

Een school die net even anders is. Zo bestempelt de Stidalschool in Dalerveen zich. Niet zo gek dus dat de lessen vandaag in het teken stonden van meertaligheid. Studenten van de Pabo van NHL Stenden uit Emmen namen daarvoor de lessen even over.

Vader Jacob zingen in het Nederlands, het Duits en het Drents of een drietalig gedicht maken, de leerlingen doen er vol overgave aan mee. Niet alleen de leerlingen van de Stidalschool zelf, maar ook die van de Grundschule uit het Duitse Georgsdorf, waar de school uit Dalerveen al jaren nauwe contacten mee onderhoudt.Student Tom Olijve staat met zichtbaar plezier voor de gemengde klas. "Het is goed dat we vandaag met meerdere talen bezig zijn. Vroeger was het zo dat je op school geen Drents sprak. Gelukkig is dat veranderd. Streektaal hoort er bij, het moet niet uitsterven. En de meeste mensen kunnen het ook prima verstaan."Op scholen gaat het dus de goede kant op met meertaligheid. Maar Jan Kruimink, bekend voorvechter van het Drents en verbonden aan NHL Stenden, ziet ook de trend dat op landelijke televisiezenders mensen van buiten de Randstad al snel ondertitels krijgen. Hij vindt dat jammer en onnodig.Ook voorleeskampioen Melissa Szücs studeert aan de Pabo van NHL Stenden. Zij kreeg meertaligheid met de paplepel ingegoten. "Ik vind die ondertiteling ook jammer, het valt me bijvoorbeeld ook bij het Jeugdjournaal op. Het is juist goed dat kinderen andere talen horen, dan pikken ze het heel makkelijk op."