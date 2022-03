Nog steeds veel meer klachten over geluidsoverlast in Drenthe dan voor coronacrisis

De politie ontvangt in Drenthe nog altijd veel meer klachten over geluidsoverlast dan voor de coronacrisis. In het tweede jaar na de komst van het virus en bijbehorende maatregelen registreerde de politie 5120 herriemeldingen, ruim de helft meer dan in het jaar voor corona.

Dat blijkt uit een analyse van LocalFocus op basis van openbare politiecijfers. In maart 2020 ging Nederland voor het eerst in lockdown en sindsdien wordt er ook steevast meer geklaagd over geluidsoverlast. In de twaalf maanden voor de eerste lockdown registreerde de politie in Drenthe nog 3353 meldingen en in het eerste coronajaar liep dat aantal op naar 5152. In het tweede coronajaar ligt dat aantal slechts 32 meldingen lager.

Drenthe is daarmee wel een van de weinige provincies waar een daling werd genoteerd ten opzichte van het eerste coronajaar. Verder is dat alleen in Flevoland en Zuid-Holland het geval.

Overlast in vrijwel elke gemeente gestegen

Vergeleken met voor de coronacrisis is het aantal meldingen van geluidsoverlast in vrijwel elke Drentse gemeente gestegen. Alleen in Aa en Hunze was er sprake van een lichte daling. In de zomermaanden juni, juli en augustus wordt het vaakst over geluidsoverlast geklaagd.