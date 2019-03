Lintje voor hoogleraar radiotherapie uit Roden

Langendijk werd benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij kreeg de onderscheiding voor zijn bijdrage aan onderzoek naar protonentherapie. Deze onderscheiding wordt toegekend als iemand een zeer bijzondere prestatie voor de samenleving heeft geleverd.Langendijk ontving de onderscheiding van burgemeester Klaas Smid van de gemeente Noordenveld tijdens een jaarlijkse cursus voor experts op het gebied van protonentherapie.Langendijk ontwikkelde een methode waarmee vooraf ingeschat kan worden welke patiënten het meeste voordeel hebben van de behandeling met protonen en waarmee bepaald kan worden welke patiënten in aanmerking komen voor deze behandeling.Protonentherapie is een vorm van bestraling waarbij er minder schade ontstaat aan gezond weefsel. De methode wordt vooral ingezet voor de behandeling van kinderen, patiënten met hoofdhals-kanker en patiënten met bepaalde vormen van borstkanker is inmiddels een behandelprotocol opgesteld.In januari 2018 is in het UMCG de eerste patiënt in Nederland met protonentherapie behandeld.