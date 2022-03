Leeuwenmannetje Dudley gestorven in Wildlands

Leeuwenmannetje Dudley uit Wildlands is gestorven. Hij is bijna zestien jaar oud geworden. Volgens het dierenpark is dat een hoge leeftijd voor leeuwen.

Dudley at de laatste tijd al slecht en ademde zwaarder. Ook verloor hij gewicht. Wildlands hield het mannetje al enige tijd in het binnenverblijf voor observatie, diagnostiek en behandeling. Helaas voor Dudley sloeg medicatie niet aan en is er besloten om hem in te laten slapen.

Ruilen met Zulu

Hij is voor sectie overgebracht naar de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht.

Dudley kwam in 2016 van het Schotse Blair Drummond Safari Park naar Emmen nadat leeuwenmannetje Zulu ruzie kreeg met de leeuwenzusters Tia en Brandy. Zulu ging de andere kant op, waar hij vorig jaar op dertienjarige leeftijd overleed.

Zeven kinderen

Dudley kon het uiteindelijk goed vinden met de zusters en kreeg in 2016 een nestje van drie en in 2019 een nestje van twee. Twee dochters van Dudley zijn enkele weken geleden naar een andere Europees dierenpark verhuisd om met een mannetje uit Arnhem een groep te vormen.

Ook aan zijn tijd in Schotland heeft Dudley kinderen overgehouden. Zijn twee dochters hebben inmiddels zes kleinkinderen gekregen.