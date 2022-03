Drenthe voldoet aan 2000 opvangplekken voor gevluchte Oekraïeners

In de talkshow De Staat van Drenthe bespreken we de oorlog in Oekraïne en de effecten hiervan voor Drenthe. Aan tafel: Albert Braaksma uit Nieuwlande vertelt over de opvang van zes Oekraïense vluchtelingen in huis, Lineke Bennema, hoofd crisisbeheersing bij de Veiligheidsregio Drenthe over de opvang van vluchtelingen, maar ook de wereld die hier nog verder achter schuil gaat, burgemeester Rikus Jager van de gemeente Westerveld over waarom zij kiezen voor kleinschalige opvang en ondernemer Bert van der Tuuk. Hij heeft een fabriek en een huis in Polen en vangt hier gevluchte Oekraïense kinderen op. De Staat van Drenthe is zaterdagavond om 20.00 uur te zien op TV Drenthe. Het programma wordt herhaald om 22.00 uur. De uitzending kan ook worden beken op rtvdrenthe.nl of in de app.