Man bedreigt moeder en zoon met geladen kruisboog: één jaar cel

Vanwege psychische problemen is de man verminderd toerekeningsvatbaar verklaard en moet hij worden behandeld, vindt de rechtbank. De moeder en haar zoon moet hij ruim 2.200 euro schadevergoeding betalen.Op 1 mei vorig jaar kwam de vrouw met het kind bij de man thuis in Nieuweroord. De twee kenden elkaar al jaren. De vrouw kwam die dag bij hem omdat ze naar eigen zeggen vazen van hem wilde kopen. De man kwam verward over en pakte opeens een geladen kruisboog, die hij op haar en haar zoontje richtte. Ook eiste hij geld en dreigde hij ze dood te schieten als hij niks kreeg.De vrouw gaf snel de 75 euro die ze bij zich had en vluchtte toen. Ze reed overstuur naar het politiebureau in Beilen. Zij en haar zoontje waren doodsbang.Toen politieagenten de Nieuweroorder later die dag kwamen arresteren, vonden ze, behalve de kruisboog, ook negen hennepplanten in de woning. Die werden afgepakt. Naar eigen zeggen draaide de man door het gebrek aan hennep de weken erna volledig door. Dat leidde tot nieuwe bedreigingen. Eind mei belde hij de meldkamer van de politie en uitte hij ernstige dreigementen richting de politie in Hoogeveen.In november eiste justitie twee jaar cel tegen de man. De rechtbank bepaalde toen dat de man uitgebreider psychisch moest worden onderzocht en legde de zaal stil. In de tussentijd bedreigde hij op 1 december ook nog zijn buurvrouw met de dood. Ook daarvoor is hij nu veroordeeld.Volgens de rechtbank waren de bedreigingen voor de agenten en de buurvrouw ook erg ingrijpend.