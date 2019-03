Partijen in Provinciale Staten van Drenthe gaan uit van winst

De strijd om de zetels is groot. Wat gaan de nieuwkomers doen? Allemaal hopen ze op een zetel. Het liefst meer. Op dit moment ziet de zetelverdeling er zo uit. De VVD is de grootste partij met zeven zetels, net als de PvdA. Het CDA heeft zes zetels. De PVV heeft er vijf en de SP vier. Daarna volgen D66 met vier, ChristenUnie met drie en GroenLinks twee. Daarna komen 50PLUS, SterkLokaal en OPD met één zetel.De OPD had geen zetel in Provinciale Staten van Drenthe. Maar Statenlid Ko Vester stapte eerder teleurgesteld uit de fractie van de SP. Daarna ging hij verder als Statenlid van de OPD. Hij is nu lijsttrekker van de partij.Nieuwkomers Partij voor de Dieren, DENK en Forum voor Democratie mengen zich nu ook in de strijd om de stem van de kiezers. Het huidige college van VVD,PvdA, CDA en ChristenUnie heeft een krappe meerderheid van 23 zetels. Het is de vraag of ze die behouden om nogmaals vier jaar door te gaan als coalitie. Woensdagmorgen om half acht gaan de stembussen open.