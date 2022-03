Tanken in Duitsland wordt straks ook goedkoper

Drenten die bij de oosterburen gaan tanken, zullen over enige tijd ook daar goedkoper uit zijn. De Duitse regering gaat tijdelijk de accijns op de brandstof verlagen.

De maatregel wordt genomen als tegemoetkoming voor de sterk gestegen energieprijzen door de oorlog in Oekraïne. De accijns op benzine gaat met 30 cent per liter omlaag en die op diesel met 14 cent. Wanneer de accijnsverlaging van drie maanden ingaat is niet duidelijk.