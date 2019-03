Relatief de meeste vrouwen op kieslijsten voor waterschap Vechtstromen

Van de bijna vierhonderd kandidaten van de waterschappen in Drenthe, is maar een vierde vrouw (Foto: RTV Drenthe/Erwin Kikkers)

Vooral mannen staan op de kieslijsten voor de waterschappen en dat is in Drenthe niet anders. Van de bijna vierhonderd kandidaten voor de waterschapsverkiezingen in Drenthe, is een kwart vrouw.