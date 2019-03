Coevorden gaat oplaten wensballonnen ontmoedigen

Volgens raadslid Jerry Stoker van het Progressief Akkoord Coevorden (PAC) worden er jaarlijks in heel Nederland wel een miljoen ballonnen opgelaten. “We weten allemaal dat je geen rommel op straat moet gooien, maar die ballonnen komen wel in het milieu terecht. En ze worden opgegeten door dieren.”In de gemeenteraad ontstond nog wel discussie of er niet gelijk een verbod zou moeten komen op het oplaten van ballonnen, in plaats van het te ontmoedigen. Maar een aantal partijen plaatste vraagtekens bij de handhaving. “En het moet ook niet zo zijn dat een kind dat met een ballon door Sleen fietst een bekeuring kan krijgen”, zei Eddy Heeling van het CDA.Alle partijen schaarden zich uiteindelijk achter het ontmoedigingsbeleid. Coevorden gaat meer voorlichting geven over ballonnen en bij gemeentelijke festiviteiten zullen ze ook niet meer worden opgelaten.