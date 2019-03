Discussie over ruimte voor boeren tijdens het RTV Drenthe slotddebat

“De landbouw is zich bewust van klimaatsverandering en gezonde bodem. De sector wil graag samenwerken met de natuur”, zegt VVD’er Henk Brink. Hij wil daarom vrijheid voor boeren om uit te breiden. “We zijn de groenste provincie van Nederland en daar zijn we trots op. Gun die landbouw om te ondernemen.”Ook het CDA ziet mogelijkheden voor boeren. “In de afgelopen jaren zijn al veel stappen voor verduurzaming in de landbouw genomen. De landbouw kan niet niet zonder geld. Geef ze daarom de kans op uitbreiding. Een sterke agrarische sector zorgt ook voor reuring op het platteland.”De ideeën kunnen niet op instemming rekenen van de Partij voor de Dieren en GroenLinks. “Er moeten meer stappen worden gezet richting biologische landbouw, in samenhang met de natuur. Want die natuur staat onder druk”, zegt Thea Potharst van de PvdD.Ook GroenLinks ziet dat natuurgebieden onder druk staan. “De enige weg is minder dieren”, zegt lijsttrekker Hans Kuipers. “Dus daarom mogen landbouwbedrijven niet uitbreiden. Bovendien wordt er nu vooral geproduceerd voor wereldmarkt. Laten we zorgen dat we de keten in Drenthe sluiten en dat de geproduceerde producten in Drenthe blijven.