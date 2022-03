Noodopvang asielzoekers in Expo Assen verlengd tot 31 augustus

De asielzoekers die momenteel verblijven in de Expo Assen, de voormalige TT Hall, blijven daar nog tot uiterlijk 31 augustus. Daarover zijn de gemeente Assen en Centraal Orgaan opvang asielzoeker (COA) het eens geworden. De hal fungeert sinds eind november als tijdelijke opvang voor asielzoekers, voor wie geen plek meer was in het overvolle aanmeldcentrum Ter Apel.

"De opvang in Expo Assen verloopt goed", zegt de gemeente Assen, die aanvankelijk een afspraak met het COA had om 500 asielzoekers tot 31 maart in de hal te laten verblijven. "Maar de nood is nog steeds hoog, daarom is op verzoek van het COA besloten om deze periode te verlengen", zo meldt de gemeente.

Ruimtetekort voor asielzoekers

Dat de 500 asielzoekers vijf maanden langer in de hal verblijven heeft er onder andere mee te maken dat in het hele land nog steeds niet genoeg ruimte is voor de opvang van asielzoekers. Dat is een gevolg van onder meer oorlogssituaties in het buitenland, waarbij er nog geen zicht is op betere tijden. Ook verblijven statushouders langer in de COA-opvang, doordat zij vanwege het woningtekort niet door kunnen stromen naar nieuwe woonruimte. Daarnaast neemt de druk op beschikbare ruimte toe door vluchtelingen uit Oekraïne.