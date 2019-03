De toekomst van de energie: particuliere initiatieven, Duitse windmolens of kernenergie

Oude windmolens kopen in Duitsland, lokale energie-initiatieven steunen of juist de wooncorporaties, of toch maar kernenergie. De partijen vielen vanavond tijdens het slotdebat bij RTV Drenthe over elkaar heen over toekomst van de energie.

Volgens de PVV moet de provincie geen subsidies voor groene energie geven. “Uiteindelijk betalen de burgers het zelf. Bovendien lossen wind- en zonneparken het probleem niet op, maar vernielen we Drenthe ermee.”De partij kan hiervoor niet de handen opeen krijgen van de andere partijen. GroenLinks is blij met de groene initiatieven, maar vindt dat het kant en klaar moet worden aangeboden. De partij pleit er daarom voor om wooncorporaties te ondersteunen. “Als zij op hun huurwoningen zonnepanelen leggen, dan gaan we als een speer. Bovendien gaan vervolgens de woonlasten voor veel huurders omlaag.”D66 ziet mogelijkheden in het kopen van oude windmolens in Duitsland. “We moeten kijken naar alternatieven, door bijvoorbeeld over de grens te kijken.” CDA en PvdA blijven liever dichterbij huis. De ideeën moeten volgens hen van onderop komen. “Het dorp Ansen is een mooi voorbeeld. Dat wil energieneutraal worden”, vindt Henk Jumelet (CDA). “We moeten werken aan draagvlak voor zulke initiatieven, waarin burgers zelf het heft in handen nemen. Die moeten we ondersteunen.”De SP ziet graag dat er regie komt. “Het is nu net wildwest”, zegt Greetje Dikkers. Ze wil dat ook mensen die het minder breed hebben de mogelijkheid krijgen om zonnepanelen op het dak te leggen. “Want er zijn veel mensen die dit wel willen, maar niet kunnen betalen.”Kernenergie is volgens de PVV de oplossing. “Want met alleen zonne- en windenergie komen we er niet”, denkt Nico Uppelschoten. “Zet een centrale in het Noorden en een in het Zuiden van het land en het probleem is opgelost.”