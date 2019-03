Jasper Iwema op reservebank voor WK ijsspeedway Heerenveen

De kans dat Jasper Iwema uit Hooghalen in Heerenveen in actie komt tijdens de finale van het WK ijsspeedway is een stukje gegroeid. Vandaag maakte de wereldmotorsport FIM een nieuwe deelnemerslijst bekend voor het evenement.

In verband met verschillende blessures in het WK-deelnemersveld is Iwema toegevoegd als extra reserve. Hetzelfde geldt voor Luca Bauer.In januari wist Iwema zich niet op eigen kracht te kwalificeren voor de strijd om de wereldtitel. Hierdoor stond hij het hele seizoen buitenspel. Ook voor een reserveplaats kwam hij tot nu toe niet in aanmerking. De definitieve startlijst wordt binnenkort verwacht.De finale van het WK ijsspeedway is op zaterdag 30 maart en zondag 31 maart. Op vrijdag is in Thialf de strijd om de Roelof Thijs Bokaal. Daar staat Jasper Iwema sowieso aan de start.