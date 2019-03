Parkeerplaatsen voor het TT Circuit en de SGP wil een grote wandelvierdaagse

Meer reuring in Drenthe zorgt ervoor dat er ook meer jonge mensen in de provincie willen wonen, zegt Arjen Bos van TVM

Niet investeren in grote evenementen zoals de Formule 1, maar ze wel ondersteunen. Mocht het racefestijn naar Drenthe komen, dan willen PvdA en D66 in ieder geval wel meebetalen aan extra parkeerplaatsen.

“Drenthe is een provincie van rust, maar grote evenementen zijn prima”, vindt Cees Bijl van de PvdA. “We willen niet investeren in de evenementen zelf, maar kunnen ze best helpen.”Bijl krijgt steun van D66. Anry Kleine Deters: “Ik vindt het jammer dat het telkens om sport gaat, wat ons betreft gaat het ook om cultuur. Maar wij zijn net als de PvdA niet tegen ondersteunende maatregelen.”Sterk Lokaal en de Onafhankelijke Partij Drenthe pleiten voor de ondersteuning van meer lokale initiatieven. De SGP is ook niet tegen het ondersteunen van evenementen, maar vindt dat de provincie niet een te grote evenementenbroek moet aantrekken. “Het moet cultuur historisch gezien iets bijdragen”, vindt Willem van Hartskamp. Hij pleit voor een grote wandelvierdaagse, zoals de Nijmeegse Vierdaagse. “De toeristen in onze provincie zijn niet de jongste, dat moeten we accepteren. Richt je daarom op de doelgroep, bijvoorbeeld met een wandelvierdaagse.”