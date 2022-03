Facet (voorheen Emmer bieb en Kunstbeweging) verkent verhuizing naar Emmer Mondriaanplein

5000 vierkante meter

Het huidige onderkomen van Facet aan het Noorderplein beslaat ongeveer 3500 vierkante meter, verdeeld over vier lagen. Ondanks die ruimte is het noodzakelijk om sommige activiteiten elders te organiseren. "Werkoverleggen doen we soms zelfs buiten de deur. De finale van de voorleeswedstrijd hebben we onlangs in het Rensenpark gehouden."

In de komende periode moet er echt vervangende ruimte komen, aldus Stiekema. Een centrale plek in het centrum zoals het Mondriaanplein ziet de directeur als een goed alternatief. "Het Paviljoenpand springt er voor ons uit, bovendien staat het leeuwendeel van dat gebouw leeg. Wij kunnen daar zo vier- tot vijfduizend vierkante meter vullen. Samen met partners, zoals een toeristisch informatiepunt, horeca, voor muziekdocenten of een erfgoedorganisatie."

Reuring

De locatie in kwestie kampt, net als de nabije omgeving, al jaren met leegstand. Onlangs gaf de vastgoedbeheerder nog aan dat een invulling met enkel winkels moeilijk wordt. Voor Facet zou het ideaal zijn. "Open, toegankelijk, centraal, dus in onze ogen zeer geschikt. Bovendien kan een dergelijke invulling weer zorgen voor een beetje reuring in dat gebied."