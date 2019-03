Statenverkiezingen: coalitie gelukkig met elkaar, PVV ziet verschuiving

De PVV verwacht samen met het Forum voor Democratie de politiek op te schudden.“We sluiten geen enkele partij uit”, zegt Henk Brink van de VVD. Maar het Forum voor Democratie en DENK lijken het bij hem te kunnen vergeten. “We hebben deze partijen niet tijdens de debatten gezien. Voor ons gevoel interesseren zij zich niet echt in de provincie.”De PvdA vindt dat in het nieuwe collegeakkoord meer aandacht moet zijn voor de sociale agenda. “Dat is een van de punten waarop we onze inbreng opnieuw zullen bepalen”, aldus Cees Bijl.Het besturen is het CDA de afgelopen vier jaar goed bevallen. “Maar het is afwachten of de kiezer dat beloont.", zegt lijsttrekker Henk Jumelet. Toch stapt de partij niet zomaar weer in een bootje met de huidige coalitiegenoten. “Het moet op de inhoud wel kloppen.”D66 wil graag plaatsnemen in het college mits het zijn speerpunten kan inbrengen, zegt lijsttrekker Anry Kleine Deters. “Maar we gaan niet in een college met partijen die de grondwaarde artikel 1 (gelijke behandeling en discriminatieverbod red.) schenden.” Daarmee valt een samenwerking met de PVV en Forum voor Democratie volgens D66 af.De SP ziet het liefst een coalitie over links en ziet daarbij de ChristenUnie ook wel zitten. Een samenwerking met de PVV en het Forum voor Democratie gaat er volgens Greetje Dikkers sowieso niet komen.Nico Uppelschoten van de PVV ziet als enige wel wat in de samenwerking met het Forum voor Democratie. “Het Forum kan wel eens gaan scoren. Daarmee kan er in de verhoudingen in de Staten iets gaan veranderen. We zullen tijdens de coalitieonderhandeling samen wel iets inbrengen.”