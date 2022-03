Drie jaar cel geëist voor pedojacht, phishing en schietpartij bij cafetaria in Emmen

Tegen een 19-jarige man uit Emmen heeft het Openbaar Ministerie (OM) drie jaar cel (één jaar voorwaardelijk) geëist voor - zoals de rechter het zei - "een belachelijke hoeveelheid strafbare feiten". De jonge Emmenaar stond in de rechtbank van Assen terecht voor veertien misdrijven, waaronder drie roofovervallen in Emmen, phishing en het schieten met een automatisch wapen in zijn woonplaats.

De man zit vast sinds oktober afgelopen jaar. Toen werd hij opgepakt voor drie roofovervallen op mannen die dachten een seksdate met een jonge man te hebben in de buurt van het ziekenhuis in Emmen. Via een vals profiel op een datingapp werden ze naar de plek gelokt. Eenmaal daar aangekomen, sprong een aantal jongeren uit de bosjes, werden de mannen uitgescholden voor 'pedo', in elkaar geslagen en beroofd. Terwijl er volgens de officier van justitie geen bewijs is dat de mannen de indruk hadden dat ze met een minderjarige hadden afgesproken.

Eén van de slachtoffers werd van 5.000 euro beroofd. De jongeren verhoogden de pinlimiet op zijn telefoon, pakten zijn pinpas af en eisten zijn pincode. Uiteindelijk konden de drie slachtoffers vluchten en belden ze de politie.

Lokagent

Omdat dit drie keer kort na elkaar gebeurde, eind september en begin oktober vorig jaar, zette de politie een groot onderzoeksteam op de zaak. Een dag na de laatste beroving lieten ze de groep in de val lopen door zelf een nepaccount aan te maken op de datingapp Grindr. Waar de jongeren opnieuw een afspraak dachten te hebben gemaakt met een man die uit was op seks, kwam er in werkelijkheid een lokagent naar ze toe en lagen er flink wat collega's van hem in de bosjes.

Toen de agenten uit de bosjes kwamen, ging de 19-jarige man er rennend vandoor. Een paar straten verderop kon hij worden aangehouden. Die avond werden nog vijf anderen opgepakt, onder wie een 18-jarige Emmenaar tegen wie eerder deze maand 225 dagen jeugddetentie, waarvan 180 dagen voorwaardelijk, en 200 uur werkstraf is geëist.

Dertien verdachten

Niet veel later werden nog zeven andere tieners opgepakt. Van de dertien verdachten, die allemaal uit Emmen en omgeving komen, zijn er tien minderjarig, onder hen zijn ook twee meisjes. De jongste was 14 tijdens de berovingen. De minderjarigen stonden eerder deze maand achter gesloten deuren terecht. Tegen hen zijn straffen tot tweehonderd uur werkstraf en vier maanden voorwaardelijke jeugddetentie geëist.

De drie slachtoffers stonden doodsangsten uit, vertelden ze in hun slachtofferverklaringen. De jongeren hadden mondkapjes, capuchons en bivakmutsen op, hielden de slachtoffers vast en sloegen en schopten op ze in. De meeste tieners ontkenden eerst, maar gaven later toe wel betrokken te zijn. Volgens de meesten hadden de 19-jarige Emmenaar en zijn 18-jarige plaatsgenoot de leiding.

'Makkelijke slachtoffers'

De 19-jarige man zei vandaag in de rechtszaal dat het 'pedojagen' het hoofddoel was. Ze waren volgens hem nooit van plan om de mannen te beroven en geweld te gebruiken. Dat geloofde de officier niet. "Het draaide hier om makkelijke slachtoffers en van moraalridderij was geen sprake. Het ging puur om het beroven", aldus de aanklager. "Geld was voor deze verdachte de enige drijfveer."

Hij liet volgens de officier van justitie niet het achterste van zijn tong zien tijdens de rechtszaak. "Hij zwakt steeds zijn rol af, maar ik ben van oordeel dat hij een leidende rol heeft gehad."

Twee mannen van boven de 80 werden het slachtoffer van phishing, waar de Emmenaar volgens het OM ook bij betrokken was. Ze werden geappt en gebeld door iemand die van de bank leek en maakten op zijn verzoek duizenden euro's over naar andere rekeningen. De jonge Emmenaar zei dat hij dat allemaal niet wist. "Ik was alleen maar een tussenpersoon, die bankrekeningen regelde."

Schieten met machinepistool

Het beschieten van twee bezorgauto's bij een cafetaria in de wijk Bargeres gebeurde volgens de officier ook niet per ongeluk, zoals de man beweert. Op 13 december 2020 werd met een machinepistool geschoten op beide auto's. De jonge Emmenaar verklaarde dat het wapen van een vriend was en dat hij er eens mee wilde schieten. Zijn plan was dat te doen bij de Rietplas in Emmen, na een feestje.

Maar hij reed samen met een vriend op een scooter niet naar het water, maar naar de cafetaria. Daar liepen eerst mensen, waarna de mannen wegreden. Toen het rustig was, kwam het duo terug en vlogen de kogels in het rond. "Het wapen stond op scherp, ik raakte het per ongeluk aan en toen ging het meerdere keren af", zei de man.

Volgens de vriend die bij hem was en andere kennissen van de man schoot hij wel bewust. Zijn moeder zou een conflict hebben gehad met de eigenaar van de snackbar. De jonge Emmenaar ontkende dit in de rechtszaal. Hij zei erg te zijn geschrokken toen het wapen plotseling afging.

Stoornis

De man is door een psycholoog onderzocht en heeft een persoonlijkheidsstoornis en een laag IQ, blijkt uit het onderzoek. Behandeling vindt de officier belangrijk voor hem als hij zijn straf heeft uitgezeten. Hij maakt zich, net als de rechters, grote zorgen over zijn toekomst. De Emmenaar betuigde spijt en zei dat hij zijn leven wil beteren.