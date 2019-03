Opnieuw poging tot brandstichting bij supermarkt Emmen

Bij de M&C Supermarkt aan de Middenhaag in Emmen heeft vannacht iemand geprobeerd om brand te stichten. Het is de tweede keer in een jaar tijd dat iemand het op de winkel gemunt heeft.

Rond 1.00 uur vannacht kwam er een melding binnen bij de brandweer. Die wist het vuur snel te doven, waardoor enkel de stoep voor de supermarkt en de automatische schuifdeur wat brandschade hebben opgelopen.In juli vorig jaar heeft ook iemand geprobeerd brand te stichten bij dezelfde winkel in de wijk Emmermeer. Toen was er aanzienlijk meer schade aan de pui, maar bleef het pand wel behouden.In februari hield de politie een 20-jarige Emmenaar aan in verband met de brandstichting van vorig jaar. De politie onderzoekt of die persoon ook iets te maken heeft met deze poging.