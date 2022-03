Raadsleden Aa en Hunze, Assen, Emmen en Meppel zwaaien af met opgespeld lintje

In de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Emmen en Meppel hebben vanavond meerdere raadsleden een koninklijke onderscheiding opgespeld gekregen vanwege hun verdiensten in onder meer de gemeentepolitiek. In de vier gemeenten gingen er in totaal elf raadsleden met een lintje naar huis, als lid in de Orde van Oranje Nassau, terwijl er twee bedankten voor de eer.

In het gemeentehuis in Gieten reikte burgemeester Anno Wietze Hiemstra drie koninklijke onderscheidingen uit tijdens de laatste vergadering van de zittende gemeenteraad van Aa en Hunze. Deze eer viel Willem Bartelds, Rikus Harms en Nanno Pul ten deel. Zij zullen alle drie niet terugkeren in de gemeenteraad.

Mooie woorden in Aa en Hunze

De 60-jarige Bartelds, woonachtig in Gieten en werkzaam als teamleider klantenservice bij Agrifirm, was in totaal 12,5 jaar raadslid namens de VVD en was compleet verrast dat hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. "Hij is sterk in het luchtiger maken van beladen onderwerpen en houdt van een stevig debat", stipte Hiemstra in zijn toespraak aan.