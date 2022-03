Ook na hertelling in De Wolden komt VVD uit op twee zetels

De hertelling van de stembiljetten tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in De Wolden heeft de VVD geen derde zetel opgeleverd. De partij vroeg dinsdag om de stembiljetten nog een keer langs te lopen, omdat met een paar stemmen verschil de laatste restzetel naar GroenLinks ging. En dat ging ten koste van een VVD-zetel.

Uiteindelijk kreeg de VVD zelfs één stem minder dan een week geleden. "We hebben nu de zekerheid dat zaken zijn zoals ze zijn", stelt fractievoorzitter Marcel Hulst. "Daar moeten we het mee doen, maar we staan wel achter onze keuze voor de hertelling."