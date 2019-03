N34 als splijtpunt: verdubbelen of andere oplossingen zoeken

Volledig of deels verdubbelen, snelheid naar beneden of investeren in een spoorlijn. De toekomst van de N34 is een belangrijk punt tijdens de Statenverkiezingen.

“Wat mij betreft verdubbelen we hem helemaal”, zegt VVD'er Henk Brink. Maar met een gedeeltelijke verdubbeling kan hij ook leven. “Het is belangrijk voor de veiligheid en het is belangrijk voor Emmen. Een verdubbeling van de weg zorgt voor ontwikkeling van het gebied.”De ChristenUnie denkt dat het deels verdubbelen van de weg ook goed is voor de veiligheid. “Maar we moeten ons niet alleen op asfalt blindstaren”, vindt Tjisse Stelpstra. “Een voorwaarde is dat we ook kijken naar goede openbaar vervoersverbindingen, zoals de Nedersaksenlijn, en daar in investeren.”Het verdubbelen van de weg en het aanleggen van een spoorlijn gaat jaren duren. Daarom wil Hans Kuipers van GroenLinks maatregelen nemen die nu kunnen worden uitgevoerd. “Verlaag de snelheid naar tachtig kilometer per uur, plaats betere borden, werk aan een middenberm en zorg voor meer politiecontroles.”De partij vindt een bondgenoot in de SP. “Verdubbeling levert maar erg weinig tijdwinst op en het is onduidelijk hoeveel veiliger de weg er door wordt”, zegt Greetje Dikkers. “Bovendien zien veel omwonenden een verdubbeling helemaal niet zitten.”Als het aan Sterk Lokaal ligt wordt de weg volledig verdubbeld. “Als je slechts deels verdubbelt, dan wordt het sprintjes trekken om anderen te passeren. Daarmee blijft het een gevaarlijke weg”, aldus Douwe Oosterveen.