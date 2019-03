Auto brandt uit in Emmermeer

De brandweer heeft rond middernacht een autobrand geblust aan de C. Ouwerkerkstraat in Emmen. De auto brandde volledig uit en was niet meer te redden.

Toen de brandweer ter plaatse kwam, sloegen de vlammen fel uit de auto. Er wordt onderzocht of de brand, die plaatsvond in de wijk Emmermeer, aangestoken is.Later die nacht werd er ook een poging gedaan om brand te stichten bij een supermarkt in dezelfde wijk in Emmen. Dat gebeurde op nog geen kilometer afstand van de autobrand. Het is niet duidelijk of er een verband is tussen de twee branden.