Inwoners Anloo willen soberder plan voor schaapskooi naast het dorp

Stichting Schaapskudde Het Stroomdal wordt gevraagd om plannen voor een schaapskooi aan te passen. Inwoners van Anloo, waar de schaapskooi moet worden gebouwd, vragen de stichting om af te zien van een informatiecentrum en een horecagelegenheid.

De stichting is op zoek naar een plek waar een permanente schaapskooi kan worden gebouwd. Momenteel overnachten schapen op een oud oefenterrein van Defensie nabij Schipborg of op zogeheten 'nachtlanden'. Met het oog op de terugkeer van de wolf, is vooral dat laatste niet gewenst.

Ad hoc werken

Verder is het verplaatsen van de schapen een flinke logistieke operatie, zegt herder Elsbeth Mourik. "We moeten vrij ad hoc werken om de schapen van punt A naar punt B te krijgen. Dat kost tijd en energie."

Bovendien vinden schapen het prettig om 's avonds op een vaste plek terug te keren, zegt Mourik. "Schapen zijn routinematig."

Aantrekkingskracht

De huidige plek bij Schipborg voldoet wat de herders betreft niet aan de eisen die zij stellen. De stichting heeft nu haar oog laten vallen op een parkeerterrein bij Anloo. "Anloo heeft een historie met schapen", zegt stichtingsvoorzitter Ben Barkema. "De locatie is verder dicht bij een intensief begraasd stuk land en er is ruimte."

Bewoners van Anloo maken zich zorgen over de aantrekkingskracht van een schaapskooi op toeristen. Dat is mede ingegeven door een brochure die in het dorp werd verspreid, waarin werd aangegeven dat er veel activiteiten zouden komen en er een informatiecentrum met horecagelegenheid zou worden gebouwd.

Kip met de gouden eieren

Geen goed idee, vindt onder meer Janny Scholtens. Niet dat zij een schaapskooi helemaal niet ziet zitten, maar niet in de vorm zoals voorgesteld in de brochure. "Geen toeters en bellen. Houd het gewoon bij een schaapskooi en bewaar de rust en de natuur van de omgeving. Als je je gaat richten op toerisme, krijg je veel drukte in het dorp en de omgeving. Dan slacht je je kip met de gouden eieren."

Het liefst ziet zij de schaapskooi zelfs op een andere locatie. "Aan het einde van het pas aangelegde fietspad tussen Anloo en Annen. Daar is een open veld, midden in het bos. Dat is een plek die vanuit meerdere dorpen makkelijker bereikbaar is, waardoor de verkeersdruk op Anloo al minder groot is."

Volgens Scholtens is een extra horecagelegenheid en een informatiecentrum overbodig. "We hebben hier al vier horecagelegenheden en een prachtig infocentrum in een Saksische boerderij (De Homanshof, red.). Ik denk dat mensen die niet uit Drenthe komen, dat juist heel mooi vinden. Wat je al hebt, hoef je niet meer te maken."

'Enigszins gerustgesteld'

Voorzitter Ben Barkema nam de woorden van Scholtens en de opmerkingen van de andere aanwezigen ter harte, zo gaf hij aan. "Het is duidelijk: jullie willen hier geen kermis. Dat willen wij ook niet."

Barkema stelt dat de eerste brochure een verkeerd beeld heeft geschetst van de plannen van de stichting. "Dat is niet handig geweest. We gaan met de opmerkingen aan de slag en zorgen dat de inwoners een nieuw plan onder ogen krijgen."