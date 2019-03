Aantal brandmeldingen in Drenthe stijgt het hardst

Het aantal brandmeldingen steeg vorig jaar in Drenthe het hardst van heel Nederland. Waren er in 2017 nog 3.400 meldingen, in 2018 waren dat er bijna 4.200. Dat meldt het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).

Oorzaak is volgens het CBS de extreem droge zomer. De droogte zorgde voor een toename van het aantal berm- en natuurbranden. In totaal waren er 3.800 meldingen in Nederland van een bermbrand, dat is 70 procent meer dan een jaar daarvoor. Ook het aantal natuurbranden steeg sterk, met 90 procent.Naast dat er meer meldingen van brand waren, kwamen er ook 9,4 procent meer meldingen binnen als het ging om hulpverlening.