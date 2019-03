250.000 euro extra voor vrije tijd in Drenthe

Met het geld worden projecten ontwikkeld voor de toeristische sector. Bijvoorbeeld voor het bouwen van vier 'zandkastelen' op camping de Hondsrug in Eext en het bouwen van vislodges en een aangepaste vissteiger in Gasselte. En in Emmen kunnen toeristen straks in een simulator ervaren hoe het is om als Max Verstappen te racen.Gedeputeerde Henk Brink: "Toeristische ondernemers spelen met nieuwe initiatieven goed in op de wensen van de bezoekers aan Drenthe. Er worden mooie projecten ontwikkeld die passen bij Oerprovincie Drenthe, voor onder andere gezinnen met kinderen, Duitse vakantiegasten en avonturiers."De projecten moeten ook meer banen opleveren.