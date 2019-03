Commissaris van de Koning, mevrouw Klijnsma, en burgemeester Oud van Assen brengen hun stem voor de Provinciale Verkiezingen uit in de 'Stembus' bij het Drenthe College.

Dat is tevens de officiële opening van dit mobiele stembureau dat op meerdere locaties in de stad Assenaren de kans biedt om te stemmen. Het is de afronding van een aantal weken waarin Drenthe College de verkiezingen onder de aandacht heeft gebracht van haar studenten.