Trekkerchauffeur voor rechter vanwege fataal treinongeluk Hooghalen

Een 51-jarige man uit Smilde moet zich voor de rechter verantwoorden voor het veroorzaken van het treinongeluk bij Hooghalen waarbij in mei 2020 een machinist om het leven kwam. De Smildeger, die met zijn trekker het spoor overstak, wordt ervan verdacht dat hij niet goed heeft uitgekeken en niet handsfree aan het bellen was, waardoor hij de trein niet zag.

Op vrijdagmiddag 22 mei 2020 stak de trekker met daarachter een kipper een onbewaakte spoorwegovergang bij Hooghalen over. Op dat moment kwam er een passagierstrein aan, die de kipper niet meer kon ontwijken. De trein ontspoorde en sleurde de kipper honderden meters mee. Twee passagiers en een conducteur raakten gewond door de klap. De 58-jarige machinist uit Hardenberg overleefde het ongeluk niet. Zijn overlijden had veel impact op zijn NS-collega's. Bij zijn uitvaart brachten honderd collega's een eerbetoon.

Weersomstandigheden

De bestuurder van de trekker bleef ongedeerd. ProRail concludeerde na uitgebreid onderzoek dat onder meer de slechte weersomstandigheden een rol hebben gespeeld bij het ongeluk. Vanwege regen en grondmist zag de machinist de overstekende trekker pas toen hij op 150 meter van hem verwijderd was. Hij trapte toen de tevergeefs noodrem in en toeterde.

Het Openbaar Ministerie concludeert na onderzoek van de politie dat de trekkerchauffeur niet goed heeft uitgekeken en met zijn telefoon bezig was. Hij moet zich op 7 april verantwoorden bij de rechtbank in Assen. "Het is duidelijk dat hij op het moment van het ongeluk telefonisch contact met iemand had, maar op het moment dat hij moest oversteken, heeft hij de telefoon weggelegd", zegt advocaat Tineke Pieters, die de Smildeger bijstaat. "Hij kan niet met de telefoon aan het oor hebben gezeten en we hebben meerdere argumenten om dat te onderbouwen."

Vretende onzekerheid

Die argumenten wil Pieters voor de zitting niet kwijt. Ze zegt dat de Smildeger het hoe dan ook verschrikkelijk vindt wat er is gebeurd. "Hij is er gewoon helemaal kapot van. De onzekerheid van de afgelopen twee jaar vrat ook aan hem." De man weet pas sinds kort dat hij over twee weken voor de rechter moet verschijnen.

De trekkerbestuurder worstelt enorm met wat er is gebeurd en hoe hij ermee om moet gaan, aldus zijn advocaat. "Hij is er dagelijks mee bezig en dat geldt ook voor zijn gezin. Dit is ontzettend lastig." Pieters benadrukt dat de man dit ongeluk uiteraard nooit heeft gewild. Pieters: "Linksom of rechtsom is die trein op zijn kipper gebotst, vlak achter hem dus. Niemand neemt bewust zo'n risico." Het Openbaar Ministerie wil voor de zitting niks over de zaak kwijt, laat een woordvoerder weten.