Vijf vragen over de civiele zaak tegen No Surrender

Verbod Bandidos is goed nieuws. Dit soort clubs ondermijnen onze rechtsorde. Daarom ook snel werk maken van wetsvoorstel dat criminele motorbendes verbiedt, zoals opgenomen in regeerakkoord. https://t.co/UFAD5RqExQ

Sander Dekker (@SanderDekker) December 20, 2017

Een civiele zaak is een rechtszaak tussen twee partijen. Dat kan een particulier persoon, een bedrijf of andere organisatie zijn zoals een stichting of vereniging. In dit geval is het Openbaar Ministerie de eiser. Motorclub No Surrender is de gedaagde.Volgens het OM behoort No Surrender tot de zogeheten outlaw motorcycle gangs (OMG). De term staat voor motorclubs die zich misdragen en waarvan een groot deel van de leden een strafblad heeft. De club zou geweld verheerlijken en een bedreiging vormen voor de openbare orde.Het OM probeert No Surrender op verschillende manieren te ontregelen omdat de club wordt gezien als een broeinest voor criminaliteit:- In samenwerking met de gemeente Emmen is het clubhuis in Emmen gesloopt.- Er worden stopgesprekken gevoerd met het bestuur van de club.- Clubleden worden opgepakt voor strafbare handelingen. Op dit moment lopen er meerdere rechtszaken tegen leden van de motorclub No Surrender. Onder meer voor drugshandel, ontvoering en afpersing.Naast deze maatregelen probeert het OM de club te ontbinden door een verbod af te dwingen via de civiele rechter. Dit lukte eerder al bij vergelijkbare motorclubs zoals Satudarah en Bandidos.Die kans is er altijd. Het OM zal daar bovenop zitten en ook die club proberen te verbieden. Er zal dan wel aangetoond moeten worden dat het om dezelfde personen gaat en dat binnen de club crimineel gedrag (nog steeds) de boventoon voert.De club heeft in het Noorden een flinke klap gekregen door de sluiting van het clubhuis in Emmen en de strafzaken tegen kopstuk Henk Kuipers en andere bestuursleden. Vorig jaar kondigde boegbeeld Kuipers zelfs aan om de club te verlaten. Afgelopen weekend werd in België nog wel het zes jarig bestaan van de club gevierd.Dat klopt. Minister Sander Dekker van Rechtsbescherming werkt aan een wet om criminele motorbendes te verbieden. Met die nieuwe wet hoopt Dekker sneller in te kunnen grijpen. Een civiele zaak kost al snel twee jaar.Wanneer het voorstel wordt besproken is nog niet duidelijk.