Verhalen uit het Drentse stemhokje

Op klompen stapt ex-Brit Derek vandaag het kleinste stembureau van Drenthe in Klazienaveen-Noord binnen. Hij woont al veertien jaar in Nederland, maar kreeg twee maanden geleden de Nederlandse nationaliteit. En het is dus de eerste keer dat hij mag stemmen. Hij heeft zich goed ingelezen: "Ik heb alles zelf uitgezocht en ik kijk veel nieuws,'' vertelt hij. Derek is samen met zijn vrouw Franny, maar hij stemt vooral wat hij zelf wil. ''Ik luister niet naar het advies van mijn vrouw,'' lacht hij.Vera stemt op het station in Hoogeveen. Handig want nu hoeft ze niet om te fietsen. Ze vindt het belangrijk dat mensen gaan stemmen. ''Ik vind dat je stemrecht hebt gekregen en dat je daar dan ook gebruik van moet maken, want er zijn een heleboel mensen die daarvoor gestreden hebben. Dus het is je recht en eigenlijk ook je plicht.''Op het station in Hoogeveen staat een mobiele stembus. Handig voor scholieren. Damyan is een van de jongeren die hier zijn stem uitbrengt. ‘’Voordat je naar school gaat, kun je even je stem inleveren en dan gelijk door. Ik denk dat het goed is dat jongeren zich hier wel mee bezighouden. Ook voor later.''Herry Thole, is al 22 jaar voorzitter van het kleinste stembureau van Drenthe in Klazienaveen-Noord. Hij zit er altijd met twee dames uit Klazienaveen. Het verveelt niet, ondanks dat er best weinig mensen komen. Het stembureau heeft altijd honderd stembiljetten, één keer hadden ze te weinig en moest Thole op de fiets naar het gemeentehuis om nieuwe op te halen. ''Vandaag verwacht ik wel dat het lukt met deze honderd biljetten.''