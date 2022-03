Vrijwillige sportmaatjes zetten Dalenaars in beweging

"Het is voor jong en oud, voor mensen die kampen met gezondheidsklachten en voor mensen die het gewoon moeilijk vinden om die drempel over te gaan", legt Blaauwgeers uit. "In principe gaan wij vier keer met ze mee naar bijvoorbeeld de sportschool of een rondje fietsen. We zijn nog in de opstartfase, maar mensen weten ons steeds beter te vinden. Ook de huisarts helpt mee. Die linkt sommige patiënten, zoals Stijn, aan ons project."