Eerste asperges van het seizoen gestoken: 'Iets vroeger dan normaal'

De eerste asperges worden uit de grond gestoken en dat is volgens teler Hermen Hoorn iets vroeger dan normaal. Vooral het weer speelt een belangrijke rol bij de vroege oogst en de asperges worden onder het zeil verwarmd. Op de verbouwde grond in Tynaarlo is de boer druk in de weer om alles gereed te maken voor de verkoop.

"De eerste kun je al wel tegenkomen in de supermarkt, dat zijn kasasperges", vertelt aspergeteler Hoorn. "Maar de oogst van de koude grond komt de aankomende weken op stoom en daarom is de verwachting dat we ze binnenkort in de boerderijwinkel kunnen verkopen."

Vloerverwarmingssysteem

Het mooie weer en het verwarmsysteem onder de wortels maken dat de oogst eerder is dan normaal. Dat de grond verwarmd kan worden is mogelijk door de restwarmte van een biovergister. Hoorn: "Door het opwekken van stroom ontstaat er warmte. Een deel van die warmte wordt niet gebruikt en daarom pompen wij dat in de grond als verwarming voor de asperges."

Volgens de boer kun je het vergelijken met een vloerverwarmingssysteem. Hoorn ligt hierdoor niet achter op aspergetelers uit Noord-Brabant en Limburg. "In die provincies is het een paar graden warmer, waardoor zij ook vaak eerder kunnen oogsten." Door dit systeem wordt dat voorkomen.

Arbeidsintensief

Het veld in Tynaarlo bestaat uit drie hectare, met per hectare tienduizend planten. De boer is daarom in de komende weken druk met steken en dat doet hij niet alleen. "Er zijn hier wel tien, vijftien man per dag nodig om alle asperges te oogsten." Volgens Hoorn is het een arbeidsintensief product en is de ploeg voor het oogsten nog niet compleet. "We zitten op twee derde, dus we hopen op meer aanmeldingen om de ploeg compleet te krijgen."

Steken