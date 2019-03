Noord- en Midden-Drenthe hebben minste schoolverlaters

In de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe, Noordenveld en Tynaarlo verlaat slechts 1,19 procent van de scholieren hun school zonder diploma.De gemeente Assen laat weten dat de gemeenten al jarenlang samenwerken met scholen om het aantal voortijdig schoolverlaters terug te dringen. Dat is gelukt: het percentage daalde van 1,34 naar 1,19. Wethouder Harmke Vlieg van de gemeente Assen is blij dat de aanpak in deze regio werkt."Iedere voortijdige schoolverlater is er één te veel. Door een intensieve samenwerking bereiken we steeds meer jongeren, voorkomen we verzuim en het voortijdig verlaten van school", zegt Vlieg.In de regio's Zuidwest-Drenthe en Zuidoost-Drenthe zijn wat meer schoolverlaters. In het westen van de provincie is dat 1,6 procent, in het oosten verliet 2,16 procent zijn of haar opleiding zonder diploma.