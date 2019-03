Coldcaseteam duikt in oude getuigenis Willeke Dost

"Een nieuw grondradaronderzoek in Koekange of een nieuwe graafactie is op dit moment niet aan de orde", zegt woordvoerster Melanie Kompier van het Openbaar Ministerie. "We moeten eerst de naam hebben van de getuige, en kijken wat ervan in het dossier zit, en of dat nieuwe informatie is", aldus Kompier.De zoektocht naar de getuige en haar verklaring uit 1992 is de uitkomst van een gesprek dat amateurspeurder Jan Huzen van de Zoekgroep Willeke Dost vanmorgen had met officier van justitie Gerard Veenstra, de coldcaseofficier in deze zaak uit 1992, en met rechercheur Rein Ramaker. Volgens Huzen zou er mogelijk ook een nieuw grondradaronderzoek komen, dan onder leiding van Justitie, maar woordvoerster Kompier ontkent dat.De getuige waar het coldcaseteam nu naar zoekt is een vrouw die op 15 januari 1992 ’s morgens, ergens na negen uur, met de auto over de Koekangerdwarsdijk reed, op weg naar een verjaardag van een familielid. De vrouw zou twee mannen in het weiland hebben zien sjouwen met een kruiwagen. Dat zou ze op 30 januari bij de politie hebben gemeld, maar met die informatie zou verder niets gedaan zijn.In 2010 meldde de vrouw zich opnieuw bij de politie. Aanleiding was een grote zoekactie die politie en Justitie toen hielden in en om het huis waar de 15-jarige Willeke tot haar verdwijning had gewoond bij het pleeggezin Mulders. Ook toen is op een aantal plekken in het weiland gegraven. Maar of de getuigenis van de vrouw destijds is opgepikt, is duister.Tot nu toe hebben politie en justitie de afgelopen 27 jaar twee keer in het weiland naar mogelijke resten van Willeke gezocht. De laatste keer was op 12 november vorig jaar. Dat gebeurde onder druk van de actiegroep, onder leiding van Huzen. Die dreigde toen zelf een grote graafactie op poten te zetten, vanwege concrete aanwijzingen. Speurhonden en grondradarbeelden zouden een concrete locatie aangeven, waar het 15-jarige meisje moest liggen. Maar dat bleef zonder resultaat.Jan Huzen en zijn Zoekgroep Willeke Dost blijven volharden in hun eis dat er toch opnieuw een keer gegraven moet worden. Ze deden dat rond kerst zelf ook al illegaal en wilden dat opnieuw gaan doen. Huzen is ervan overtuigd dat Willeke daar toch ergens moet liggen. Na een gesprek eerder deze maand met burgemeester Roger de Groot van De Wolden volgde vandaag een afspraak met de officier van justitie en de rechercheur van het coldcaseteam.Huzen zei vanmorgen na afloop van het gesprek dat hij niet ontevreden was met de uitkomst. Volgens hem zou officier van justitie Veenstra ook hebben gezegd 'opnieuw graven niet meer uit te sluiten'.Ook dat zit anders, zegt Kompier van het Openbaar Ministerie. "Er is wel over mogelijk grondradaronderzoek en graven gesproken, maar pas als er echt nieuwe informatie is. Stel die getuige komt uiteindelijk niet voor in ons oude dossier, en er komt bepaalde informatie uit dat gesprek wat heel belangrijk is, dan is wellicht een grondradaronderzoek een volgende stap, en eventueel graven."Officier van Justitie Veenstra zei eind februari nog tegen RTV Drenthe ‘ niet nog eens daar te willen graven, omdat er geen nieuwe concrete aanwijzingen zijn die er aanleiding toe geven’. Volgens Kompier is dat nog steeds zo. "Er is wel een enkele verstoring in de grond aangetroffen op de grondradarbeelden die ons zijn aangeleverd. Maar dat is onvoldoende voor nieuw onderzoek. Zaak is nu dat we in contact komen met de vrouwelijke getuige. Dat verhaal wordt continu aangedragen, maar tot op heden heeft niemand haar naam genoemd", zegt Kompier.Coldcaserechercheur Ramaker wil graag met deze getuigenverklaring uit 1992 aan de slag, zo bevestigt hij, "maar zonder naam kan ik niks. Ik moet het verhaal verifiëren, en nader onderzoeken of en hoe er destijds met deze getuigenverklaring is omgegaan. Wellicht dat het nieuw licht op de zaak werpt." Meer wil Ramaker niet over de zaak kwijt.Bronnen beweren dat de vrouw, die uit de buurt van Koekange komt, niets meer met de politie te maken zou willen hebben, omdat ze teleurgesteld zou zijn dat er niet eerder serieus naar haar is geluisterd.