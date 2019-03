Etentje als dank voor de Nederlandse samenleving

Jawad Nouri vluchtte als tiener met zijn familie naar Nederland. Uit dankbaarheid voor hoe hij is opgevangen door de Nederlandse samenleving, wil hij iets terugdoen. Daarom organiseerde hij gisteravond voor ouderen die het financieel niet makkelijk hebben, een uitgebreid diner. Voor zo’n twintig ouderen stond er een lopend buffet klaar.“Deze avond was met name voor oudere mensen die kampen met financiële problemen, afhankelijk van de voedselbank zijn of eenzaam zijn”, vertelt Nouri. De afgelopen drie jaar organiseerde hij vaker dit soort initiatieven. “De Nederlandse samenleving heeft mij en mijn familie zo veel gegeven en een heleboel kansen geboden. Nu wil ik als bedankje mijn energie terug steken in deze samenleving.”Nouri probeert dit initiatief een keer per jaar te organiseren. De vorige twee keren maakte zijn restaurant maaltijden voor kankerpatiënten, die vervolgens bij hen thuis bezorgd werden. Dit keer konden ouderen langskomen voor een etentje in het restaurant.In 2001 vluchtte Jawad Nouri samen met zijn ouders en broers uit Afghanistan voor de oorlogssituatie. Het vertrek was heel abrupt: “Op een avond kwam mijn vader laat thuis. Hij zei: 'We moeten nú weg, anders komt het niet goed'. Mijn vader heeft vervolgens de vlucht dezelfde dag nog geregeld.”Na een lange reis met de auto, trein en lopend kwam Nouri met zijn ouders in Nederland aan. “Je vlucht natuurlijk niet met het idee; kom we pakken onze koffers en gaan gezellig naar Nederland. Er zijn een heleboel mensen die niets anders kunnen dan vluchten. Of moet je opgeven?”De aankomst in Nederland was een vreemde gewaarwording voor Nouri. “Je komt in een compleet andere wereld. Je staat vanwege de taal meteen al 1-0 achter.” Nouri heeft hard gewerkt om mee te komen in de ‘nieuwe’ maatschappij. Iets dat niet altijd even makkelijk was voor hem op die leeftijd: “Je bent puber, je wilt spelen, je wilt vrienden maken.”De familie van Nouri heeft veel achter moeten laten in Afghanistan. “Mijn oom, neefjes, nichtjes, vrienden. Iedereen bleef achter. We zijn gewoon ineens ‘s nachts vertrokken.” De achtergebleven familieleden heeft Nouri lange tijd niet gezien. Sinds vier jaar geleden heeft hij via Facebook weer contact met een aantal familieleden.[flickr: https://www.flickr.com/photos/drenthe/albums/72157707462187835 Jawad Nouri is Nederland dankbaar. “Deze samenleving heeft mij kansen gegeven.” En juist daarom organiseerde Nouri het diner. “Er zijn vanavond mensen die van de voedselbank afhankelijk zijn, mensen die terminaal ziek zijn. Er zitten hier niet alleen maar ouderen.” Met behulp van zijn contacten binnen de voedselbank nodigde hij mensen uit voor de avond. Ook lobbyde hij via Facebook voor zijn etentje.“Het is mijn vak, mensen bij elkaar brengen”, spreekt de restauranteigenaar. Met zijn actie hoopt hij mensen te verbinden. “Een betere wereld begint bij jezelf.”