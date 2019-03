Oplichterspaar in cassatie om cel voor uitbuiting bejaarde vrouw

De man (54) en de vrouw (55) zouden de inmiddels overleden bejaarde vrouw bijna drie ton afhandig hebben gemaakt. Beiden hebben cassatie ingesteld bij de Hoge Raad in Den Haag.Het echtpaar werd in 2016 door de rechtbank in Groningen veroordeeld tot 22 maanden cel. Tegen dat vonnis ging het paar in hoger beroep. Het Openbaar Ministerie eiste voor het hof 21 maanden cel. Het gerechtshof oordeelde milder, omdat de zaak in hoger beroep niet voortvarend was opgepakt. Tijdsverloop noopten de rechters om de straf te matigen.Buren van de bejaarde vrouw trokken in 2013 bij de wijkagent aan de bel. Ze vermoedden financiële misstanden bij hun oude buurvrouw. De oude vrouw liet haar financiën verzorgen door dit echtpaar, dat destijds eveneens in Haren woonde. De buren dachten dat de oude vrouw financieel werd uitgekleed.Hierop volgde een onderzoek. Een aangewezen curator nam de boekhouding van de bejaarde vrouw door. Haar vermogen, bijna drie ton, was nagenoeg verdwenen. De vrouw overleed in 2015 op 98-jarige leeftijd in bittere armoede. Het echtpaar werd uiteindelijk in 2014 verhoord en hun kapitale villa werd doorzocht.Op de rechtszittingen hielden beiden vol dat zij gevolmachtigd waren en met toestemming van mevrouw Rosingh geldbedragen gebruikten voor eigen doeleinden. Zo werden er vliegtickets gekocht naar Italie, waar hun tweede woning nog steeds staat. Hun kinderen kregen geldbedragen overgeboekt. En verleenden zij hulp tegen een uurtarief van 65 euro.Beiden zeiden tegen de rechters dat zij naar eer en geweten hebben gehandeld. De rechters, ook in hoger beroep, dachten hier anders over. De Hoge Raad gaat nu bekijken of de strafzaak goed is gegaan. Als blijkt dat er fouten zijn gemaakt, wordt de zaak terugverwezen naar een gerechtshof. Als de Hoge Raad oordeelt dat alles volgens het boekje is gegaan, moet het echtpaar de straf uitzitten.Het gerechtshof in Leeuwarden buigt zich eind deze maand ook nog over een andere zaak. Nabestaanden van een inmiddels overleden echtpaar uit Gees beschuldigen het stel uit Haren ervan dat de twee acht ton van hen hebben gestolen. Het Openbaar Ministerie seponeerde de zaak eerder wegens gebrek aan bewijs. De nabestaanden proberen nu via het hof alsnog vervolging van het Harense stel af te dwingen.