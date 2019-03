Een nieuwe tuin voor de ernstig zieke Annet uit Emmen

Annet Witteveen-Baron (45) uit Emmen is ernstig ziek. Door de ziekte multiple sclerose (MS) zit zij in een rolstoel. Een nieuwe aanbouw aan het huis met badkamer en slaapkamer zorgt ervoor dat zij niet meer naar boven hoeft.

Maar door die verbouwing, is de tuin een chaos geworden. Een noodoproep op Facebook volgde en hovenier Menno Rabbers legt nu kosteloos een nieuwe tuin aan."Het verhaal van Ronald greep mij aan", zegt hij. "En wie niet kan delen, kan niet vermenigvuldigen."De tuin is inmiddels helemaal leeggehaald. Het straatwerk wordt kosteloos geleverd, net als de schuttingen. "Het wordt één vlak geheel, zodat dat makkelijk is voor de rolstoel. Met gazon en tegels en een overkapping voor als het warm wordt." De leerlingen van het AOC Terra leggen de tuin aan.Ronald Witteveen, die volledig de zorg voor zijn vrouw op zich heeft genomen, staat tevreden te kijken. "Ik ben hier zo blij mee. Een nieuwe tuin aanleggen kost veel geld. Dit is eigenlijk ontstaan nadat ik besloten heb om met mijn vrouw de publiciteit op te zoeken", zegt Witteveen. Op Facebook schrijft hij verhalen over wat het gezin mee- en doormaakt."Dat doe ik om meer bekendheid aan de ziekte te geven. Het is nog vrij onbekend en het heeft veel impact", vertelt hij. "Voor diegene die het krijgt, maar ook voor het gezin. Alles verandert."