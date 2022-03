Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Deze zaterdag kun je de natuur in met een gids van Staatsbosbeheer. Tijdens de voorjaarswandeling in de boswachterij Gees wordt gezocht naar sporen van de lente: zwellende knoppen, zingende vogels en de eerste vlinders. De excursie kost een tientje, meer geld is welkom, de volledige opbrengst gaat naar een lokaal initiatief dat vluchtelingen uit Oekraïne ondersteund. De wandeling begint om 10.00 uur vanaf de parkeerplaats aan de Tilweg in Gees. Een week later is er een wandeling door de Emmerdennen, meer informatie via de site van Staatsbosbeheer.