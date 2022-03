IVN opent Natuurlab om kinderen enthousiast te maken voor natuur

In de Veldhoeve in Orvelte zit een gloednieuw Natuurlab. Een levende muur, aquaria vol onderwaterleven, en een green screen: IVN heeft alles uit de kast getrokken om van natuureducatie een heuse sensatie te maken.

Henk Jumelet, gedeputeerde van de provincie Drenthe, opende het lab met een toespraak. Hij benadrukte hoe belangrijk het is om kinderen enthousiast te maken voor de natuur: "laten we constateren, het gaat niet goed met de natuur. Er moet hard aan worden getrokken om de biodiversiteit op orde te krijgen. Dat begint met kennis, dat begint met vertellen, dat begint met het verhaal. En misschien begint het vooral met onze kinderen, want als de kinderen positief zijn, dan worden de ouders dat vanzelf ook."