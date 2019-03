Verbouw pand tot nieuw wijkcentrum in Marsdijk kost half miljoen extra

De verbouwing en uitbreiding van een voormalig kindcentrum aan de Kleuvenstee in Marsdijk tot een wijkcentrum gaat een half miljoen meer kosten. Er was acht ton beschikbaar gesteld door de raad. Maar het college van B en W vraagt nu om 522.000 euro extra.

Het aanvullende krediet is nodig, omdat de aanbesteding veel hoger uitvalt dan was gedacht. De hoge kosten hebben te maken met de nodige onderhoudskosten in het gebouw en veel hogere marktprijzen in de bouwsector.Onlangs werd al bekend op een informatieavond dat de verbouw van het gebouw tot nieuw wijkcentrum De Dissel veel duurder dreigde te worden. Dat het meer dan een half miljoen zou zijn, wilden B en W toen nog niet zeggen.Voor het hele project moet de gemeente Assen nu dik 1,3 miljoen op tafel leggen. Het huidige wijkcentrum De Dissel in Marsdijk wordt gesloopt, om plaats te maken voor een forse uitbreiding van supermarkt Lidl in Winkelrijk Marsdijk. De raad moet komende maand erover beslissen.