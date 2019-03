Emmen wil begin juli nieuwe huurder haaienbassin

Vandaag opent de inschrijftermijn voor huurders die oren hebben naar het bassin. Emmen zoekt ondernemers op het gebied van sport, kunst, cultuur of innovatie en niet alleen op het gebied van duikverenigingen.“We zijn op zoek naar een ondernemer met een mooi plan voor deze bijzondere plek. Dat kan een duikparadijs zijn, maar waarom geen klimwand of een skydive locatie? We laten ons graag verrassen door de creativiteit uit de markt”, zegt wethouder Jisse Otter.Initiatiefmelders kunnen zich tot 13 april melden. De gemeente selecteert drie inzenders. Die krijgen dan de kans om hun idee binnen twee maanden verder uit te werken in een businessplan met financiële onderbouwing.Op 3 juli maken wethouders Jisse Otter en Robert Kleine bekend wie de huurder wordt. De gemeente streeft er naar begin 2020 het nieuwe initiatief in bedrijf te hebben.Duikvereniging Emmen & Omstreken was van plan om het bassin om te toveren tot een duikschool, maar kreeg dat financieel niet voor elkaar.De duikvereniging wilde vissen laten rondzwemmen in het bassin, maar dat betekende dat het flink moest investeren in een filtersysteem. De kosten liepen daarom op en een crowdfunding leverde te weinig geld op. De stekker werd vorige maand daarom uit dat plan getrokken.