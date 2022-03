SP doet gooi naar volgende verkiezingen in Aa en Hunze

De Socialistische Partij wil op termijn meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Aa en Hunze. Leden van de SP zijn daarom een werkgroep gestart om een lokale afdeling op te richten.

De SP deed niet eerder mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in de Drentse rivierengemeente. Zestien jaar geleden probeerde de partij het al eens, maar een volwassen eigen afdeling kwam niet van de grond. Leden uit Aa en Hunze vallen nu nog onder de afdeling in Assen, samen met leden uit Tynaarlo en Noordenveld.

'Animo voor de SP

Werkgroepoprichter Leo Martinus uit Annen denkt dat zijn partij genoeg steun heeft in Aa en Hunze om serieus mee te doen bij volgende verkiezingen. "Bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen stemden meer dan 1.200 mensen in Aa en Hunze op de SP. Dus er is hier wel animo om op onze partij te stemmen", vertelt Martinus.

De volgende gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden in 2026 en volgens Martinus zou de SP daar graag aan meedoen. Al is nog niet duidelijk hoe haalbaar die wens is. Beoogde kandidaten voor de gemeenteraad zijn er nog niet, al is de partij wel bezig met het innemen van standpunten over lokale kwesties.

Groen beleid

De SP wil zich volgens Martinus vooral sterk inzetten voor het behoud van de natuur. "Het kappen van bomen langs de weg tussen Rolde en Anderen vinden wij in deze tijd van klimaatvergadering waanzin. De SP had ook nooit ingestemd met de bomenkap in Nooitgedacht en we maken ons zorgen over het nieuwe resort bij Gasselte, dat volgens ons een enorme druk gaat geven op de omgeving."