Weeronline: tijd voor 'vierseizoenentijd'

Komende nacht gaan we weer over van winter- naar zomertijd. Om 02.00 uur gaat de klok een uur vooruit naar 03.00 uur. Volgens Weeronline kan dat beter een half uur worden. En dan permanent, een vierseizoenentijd.

Het huidige systeem van een uur terug in de winter en een uur vooruit in de zomer is niet goed voor ons, meldt de weersite. Artsen geven aan dat het slecht is voor de biologische klok. En het heeft ook invloed op hoe alert we bijvoorbeeld zijn in het verkeer.

Half uur vooruit

Overstappen naar een permanente wintertijd of een permanente zomertijd biedt ook geen soelaas, zegt Jaco van Wezel van de Weeronline tegen BNR Nieuwsradio. Hij pleit ervoor om de klok vannacht nog één keer een half uur vooruit te zetten en dat zo permanent te houden.

"Dan heb je geen verstoring meer van het bioritme door het verzetten van de klok. En het past beter bij ons leefritme, als je het hele jaar bekijkt past het beter bij de momenten waarop we actief zijn. Het heeft zowel in de zomer als winter grote voordelen, terwijl de nadelen verzacht worden."

Gevolgen winter

Het invoeren van een permanente zomer- of wintertijd heeft niet alleen gevolgen voor het moment waarop het donker of licht wordt. In de winter valt de schemering in het geval van wintertijd precies tijdens de avondspits, meldt Weeronline . Juist op dat moment kan de temperatuur snel dalen met vorst en gladheid tot gevolg. Dit leidt tot ongevallen en langere files.

Een permanente zomertijd kan dit probleem volgens de site verminderen, maar heeft juist in de ochtend weer grote nadelen. Zo is het in december in het geval van zomertijd pas om 9.45 uur licht. Een vierseizoenentijd vermindert de effecten van gladheid in de avondspits en zorgt ervoor dat het niet heel laat licht wordt.

Gevolgen zomer

Ook in de zomer biedt een tijd tussen zomer- en wintertijd volgens Weeronline voordelen. In tegenstelling tot zomertijd gaat de zon een half uur eerder onder. Dat betekent dat het op warme zomeravonden ook eerder afkoelt. 's Ochtends is het iets eerder licht, maar niet zo vroeg als bij het invoeren van een permanente wintertijd. In dat laatste geval zou het op 21 juni om 3.30 uur 's nachts licht worden.

Nadelen