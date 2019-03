Politie ziet nog geen verband tussen branden supermarkt Emmen

In januari werd een 20-jarige verdachte opgepakt in verband met de brandstichting in juli 2018 bij de supermarkt in Emmermeer. Het Openbaar Ministerie laat weten dat die Emmenaar nog steeds vastzit.Rond 1.00 uur vannacht probeerde iemand brand te stichten bij de M&C aan de Middenhaag. De stoep en de schuifdeur van de winkel liepen daarbij brandschade op. De politie onderzoekt de brand en gaat uit van brandstichting.Ook kijkt de politie of er mogelijk een verband is tussen de brandstichting bij de supermarkt en een autobrand eerder die nacht aan de C. Ouwerkerkstraat, op achthonderd meter van de winkel.De 20-jarige Emmenaar die in januari werd opgepakt, wordt verdacht van het stichten van brand bij de supermarkt in juli 2018. Op camerabeelden was te zien dat iemand met brandbare vloeistof probeerde brand te stichten. Of dat vannacht op dezelfde manier is geprobeerd, wilde de politie in het belang van het onderzoek niet zeggen.