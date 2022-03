Kunstenaar Siemen Dijkstra wint Culturele Prijs van Drenthe

Kunstenaar Siemen Dijkstra uit Dwingeloo krijgt dit jaar de Culturele Prijs van Drenthe. Dijkstra, die wordt gezien als een autoriteit op het gebied van kleurenhoutsneden, werd eerder vanmiddag in zijn atelier verrast door cultuurgedeputeerde Nelleke Vedelaar. Op 11 april krijgt hij de prijs uitgereikt in het Atlas Theater in Emmen.

Dijkstra (1968) groeide op in Pesse en woont sinds hij afgestudeerd is aan de Groningse Academie Minerva in Dwingeloo. "Het Drentse landschap inspireert hem tot razendknappe kleurenhoutsneden. Maar ook zijn zorg om de steeds groter wordende druk op dat landschap is een bron van inspiratie. Siemen Dijkstra is een geëngageerd kunstenaar," zegt Annette Timmer, voorzitter van de adviescommissie.