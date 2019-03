VKW houdt herdenking voor verongelukte voetballer (16)

De jongen raakte afgelopen zaterdag zwaargewond bij een verkeersongeluk en overleed later aan zijn verwondingen. Bij het ongeluk kwamen ook twee jonge mannen van 20 en 25 uit Westerbork en Smilde om het leven. Een vierde slachtoffer (20) raakte gewond.De speler van VKW kwam volgens een vriend uit Syrië. "Hij was daar beschoten. Je gunt hem dan het beste in Nederland en dan gebeurt dit", vertelde de vriend. "Hij was heel zorgzaam en gaf altijd alles in het team."Het team van de jongen, JO-17 3, speelt dit weekend niet. Bij de club ligt zaterdag en zondag tussen 9.00 uur en 14.00 uur een condoleanceregister waarin mensen hun medeleven kunnen betuigen aan de nabestaanden.De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.