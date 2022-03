Lange wachttijd voor LPG-ombouw in Drenthe

Bedrijven die LPG-installaties inbouwen hebben te maken met oplopende wachttijden. Bij de drie belangrijkste spelers in Drenthe is de wachttijd opgelopen van twee weken naar twee tot drie maanden. Oorzaak: een hausse in het aantal aanvragen voor ombouw naar LPG door de hoge diesel- en benzineprijs.

"Ik denk dat mensen nu gaan rekenen waar ze kunnen besparen omdat de diesel en benzine duur zijn. Als je een benzineauto hebt en als je er dan een LPG-tank in zet, dan bespaar je een heleboel geld", zegt Johan Hilverda van Autoservice Johan in Assen. Bij hem is het aantal aanvragen tot ombouw met 60 tot 70 procent gegroeid.

Wisselende vraag

Sebastiaan Nieuwenhuizen van Autobedrijf Nieuwenhuizen in Meppel schat dat de vraag 40 procent is gestegen. "Oude tijden herleven. Ik doe dit werk al mijn hele leven en de gasbranche heeft altijd al te maken gehad met ups en downs. Wie nu een auto om wil laten bouwen, is pas in juni aan de beurt."

Het Meppeler bedrijf bouwt gemiddeld tien tot vijftien auto's om per maand. "Dat is ook wel eens dertig per week geweest. Toen de vraag afnam, zijn wij meer onderhoud gaan doen. Ik kan nu niet ineens weer helemaal omschakelen naar LPG-ombouw. Het is jammer dat de overheid rijden op gas zo weinig stimuleert, want het is de perfecte overgang naar elektrisch rijden", aldus Nieuwenhuizen.

Ook Gritter Autoservice in Emmen heeft het extra druk. De wachttijd ligt bij dit bedrijf nu op acht weken, vertelt Wolter Gritter. Is extra personeel inzetten een idee? "Het is een heel specialistisch vak. Dat heb je niet binnen een paar dagen onder de knie", zegt Gritter. Hilverda vraagt zich af of je ook wel extra personeel in moet huren voor zo'n hausse, want die kan ook zomaar weer voorbij zijn.

Nog voldoende onderdelen

Alle drie de bedrijven lukt het nu nog om aan onderdelen te komen, al is het wel de verwachting dat dit gaat veranderen. "De LPG-tanks die wij in Nederland gebruiken komen uit Polen. Maar het staal van die tanks komt uit Oekraïne. Mijn leverancier verwacht wel dat dit problemen gaat geven, maar op dit moment is dat nog niet zo", aldus Hilverda. Nieuwenhuizen zegt een wat grotere voorraad aan te houden uit voorzorg.

De inbouwkosten zijn snel terugverdiend. "Het ombouwen kost tussen de 1.700 en 3.000 euro. Je hebt dat er weer uit als je drie jaar lang minimaal 12.000 tot 15.000 kilometer per jaar rijdt." De wegenbelasting voor auto's op LPG is hoger dan benzineauto's.