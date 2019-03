Nieuw vrijwilligersplatform voor jongeren: 'Een soort Tinder'

Het is bedacht door initiatiefnemer Mark Goos, die met het idee de Young Business Award for Students won. Gisteren tekenden de gemeenten Borger-Odoorn, Emmen en het Drenthe College een intentieverklaring.Het platform wordt over ongeveer anderhalf maand gelanceerd, denkt Goos. "We zijn deze nu aan het ontwikkelen."Jongeren kunnen via een app scrollen door vrijwilligerswerk en opdrachten die worden aangeboden. "Een soort Tinder voor vrijwilligers. De organisaties kunnen heel makkelijk via het internet opdrachten invullen. De app houdt bij hoeveel vrijwilligerswerk de jongeren doen en daar kunnen studenten bijvoorbeeld ook punten voor krijgen."Of er animo voor is? "Ik heb met jongeren erover gesproken en vaak heeft het toch weer met contracten te maken en afspraken voor een bepaald aantal uren. Dit is laagdrempeliger omdat je zelf zoekt naar opdrachten en vrijwilligerswerk."Goos is nog in gesprek met andere organisaties en gemeenten om aan te haken bij het platform. "Dan willen we het Drenthe-breed uit gaan rollen."