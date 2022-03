Militairen Assen terug van beladen NAVO-oefening bij Roemeens-Oekraïense grens

NAVO-Flitsmacht

Ondertussen activeerde de NAVO de zogeheten flitsmacht, gebruikt om snel te kunnen reageren op crisissituaties. Frankrijk en België stuurden daarvoor elk zo'n honderd militairen naar de basis van de Assenaren.

Ermers: "Van verschillende militairen hoorde ik dat het door dat soort gebeurtenissen op sommige momenten meer voelde als een missie dan een oefening. Tijdens trainingen heerst er altijd wel een serieuze ondertoon, maar dit keer voelden ze meer spanning dan gewoonlijk. Dat merkten we ook aan het thuisfront, dat we goed hebben moeten uitleggen dat we echt niet naar Roemenië zijn gegaan om te vechten en dat de militairen na vier weken weer terug zouden zijn in Nederland."

Helikoptercrash maakt indruk

Terwijl de Asser militairen op de militaire basis waren, crashte er een helikopter van het Roemeense leger tijdens een zoektocht naar een vermiste straaljager. Zeven militaire reddingswerkers kwamen om het leven. Een schok voor de Nederlandse rode baretten, die het nieuws 's ochtends te horen kregen.

"Wij zouden samen met die helikoptereenheid gaan trainen en die crash waarbij onze Roemeense kameraden omkwamen, moesten we wel verwerken. Even schiet de oorlog dan door je hoofd, maar al snel werd duidelijk dat het om een ongeluk ging. Het is toch een risico van ons werk en je voelde in de groep dat het indruk maakte", zegt Ermers.

Roemeense missie

De oefening zelf is volgens Defensie goed verlopen en is inmiddels verlengd. De kans bestaat dat er in de toekomst meer militairen uit Nederland naar het grensgebied vertrekken. Frankrijk denkt na om met Nederland een gezamenlijke missie te starten in Roemenië. De overheid heeft daar nog geen beslissing over genomen, maar volgens persofficier Ermers spookt een nieuw bezoek aan Oost-Europa wel bij de Asser militairen door het hoofd.