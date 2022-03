Broers uit Emmen halen bussen vol Oekraïners naar veilig Drenthe

Mensen vinden die mee willen naar Nederland

Daarmee was het nog niet rond, want er was nog geen groep vluchtelingen in Polen die klaar stond om mee te gaan naar Nederland. "De meeste mensen willen namelijk niet weg. Het is alsof er iets in Nederland gebeurd en je vlucht naar de Duitse grensstreek. Dan denk je niet 'Goh ik ga wel even mee naar Finland'", legt Frans Willem uit. "De meeste mensen aan de grensstreek hopen dat het snel over is en dat ze dan weer naar huis kunnen."

Zodra bekend werd dat er in Drenthe genoeg opvanglocaties waren voor een touringcar vol vluchtelingen, werd er op de locatie in Polen gezocht naar mensen die mee wilden naar Nederland.

Vanuit de organisatie van Bas van Vugt hebben mensen in gele hesjes op het station en andere tijdelijke opvanglocaties in Polen gevraagd of vluchtelingen mee zouden willen naar Nederland. Zij beantwoordden vele vragen van de vluchtelingen over wat ze hier kunnen verwachten en legden uit wat de bedoeling is.

De gevluchte Oekraïners willen graag weten wat Nederland voor land is, waar ze terecht komen, hoe lang ze kunnen blijven, of het veilig is, en of ze in Nederland kunnen werken.

Wat zijn de overwegingen?

"We merken dat vluchtelingen weinig tot geen informatie hebben. En echt nog niet aan een vervolgstap hebben gedacht, door alles wat er met hen gebeurd is. Het wordt daarom enorm gewaardeerd dat de coördinatoren langs gaan bij de opvangplekken", legt Frans Willem uit. "Daardoor gaan mensen langzaam nadenken over de volgende stap in hun vlucht."

Sommige mensen willen mee en sommige mensen blijven liever waar ze zijn. "Je moet ook goed opletten of je mensen wel helpt door ze mee te nemen naar Nederland", zegt Rob. Dat wil zeggen, als de mensen op een goede opvangplek zitten waar de kinderen naar school kunnen en er genoeg ruimte is, dan is naar Nederland gaan niet nodig. "Maar wanneer ze op een veldbedje in de kou slapen met hun dochter en kat, dan is het zeker het overdenken waard."

Huisdieren mee

De laatste voorwaarde was dat de vluchtelingen een geldig Oekraïens paspoort of ID moeten hebben. Daarmee mogen mensen veilig door Europa reizen en gehuisvest worden via de gemeente.

Uiteindelijk kon de bus maandagavond vertrekken naar Lublin en kon er een groep mensen dinsdag instappen in de touringcar. Op de terugreis kwam er toch nog een onverwacht telefoontje naar Emmen, want er kwamen niet alleen vrouwen en kinderen mee... Ook drie honden, twee katten en een huisrat waren op de vlucht voor de oorlog.

"Op zich hartstikke goed, maar niet alle locaties zijn geschikt voor huisdieren", vertelt Rob. "Dus toen moesten we dat nog snel uitzoeken. Gelukkig hebben we goed contact met VRD en hebben zij op het laatste moment een locatie gevonden waar ook huisdieren welkom zijn."